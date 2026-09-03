Palais : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le mémorandum des propositions du patronat sénégalais

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi 3 septembre 2026, au Palais de la République, une importante délégation du Conseil national du Patronat du Sénégal, conduite par son président, Baïdy Agne.

Selon une note de la Présidence du Sénégal, les échanges ont porté sur les « principales préoccupations des employeurs et sur les voies d’une coopération dynamique entre l’État et le secteur privé, au service de l’économie nationale et de l’emploi ».

La même source renseigne que le Conseil national du Patronat a remis au chef de l’État un mémorandum résumant les « principales propositions du patronat ». Le Président de la République a salué la qualité du dialogue avec le secteur privé et réaffirmé sa volonté de le renforcer dans un « cadre de concertation régulier