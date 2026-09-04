Tribunal de Dakar : Nogaye Thiam « Bété Bété » et Cie déférés

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L’affaire de la soirée privée organisée au Pullman et révélée en exclusivité par Seneweb est désormais entre les mains du procureur de la République. L’actrice Ndeye Thiam, connue sous le nom de « Nogaye » dans la série « Bété Bété », ses deux copines et deux hommes, dont un ressortissant mauritanien, ont été déférés ce vendredi matin devant le parquet de Dakar. Le groupe est présentement à la cave, en attendant de faire face au procureur pour leur inculpation éventuelle lit-on sur seneweb.

Nogaye et ses copines sont visées pour les délits de vol, détention et usage de drogue. Quant aux deux hommes, ils sont poursuivis pour détention et usage de drogue ajoute le site.

Les faits remontent au week-end dernier. Nogaye et ses deux amies avaient été invitées par le Mauritanien Sidy et l’un de ses amis à une soirée privée à l’hôtel Pullman. Après trois jours, les filles sont parties. Quelques instants plus tard, Sidy constate la disparition de sa montre de marque Rolex, qu’il estime à 10 millions F CFA. Il porte plainte contre les filles. L’enquête menée par la brigade de Thiong a par la suite révélé l’affaire de drogue.