Audience du Chef de l’État : Le maire de Thiety, Alassane Baldé, réaffirme son engagement aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Palais de la République a servi de cadre, ce samedi, à une rencontre politique et institutionnelle de haute importance. Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Alassane Baldé, maire de la commune de Thiety et membre de la formation politique Kiiraye.

Au cœur des échanges : la trajectoire socio-économique du pays et les grands axes stratégiques de la vision présidentielle pour le développement du Sénégal.

À l’issue de cet entretien, l’édile de Thiety s’est réjoui de la qualité des échanges et de l’attention accordée par le Chef de l’État aux enjeux territoriaux. Tout en saluant la dynamique de transformation engagée par le pouvoir central, Alassane Baldé a tenu à manifester publiquement son adhésion aux projets d’avenir portés par l’exécutif.

« Nos discussions ont tourné autour de sa vision pour le Sénégal. Je lui ai réaffirmé mon soutien total à son action et ma volonté de l’accompagner pour la réussite de sa mission », a déclaré le maire de Thiety.

Cette prise de position d’Alassane Baldé, responsable au sein du mouvement Kiiraye, témoigne d’une volonté d’aligner les initiatives locales sur les grandes orientations stratégiques de l’État. Pour la municipalité de Thiety, ce rapprochement offre des perspectives renforcées quant à la prise en compte des attentes des populations locales dans les programmes nationaux de développement local et de décentralisation.

En matérialisant cette convergence de vues avec le Président Bassirou Diomaye Faye, le maire de Thiety entend jouer un rôle actif dans la concrétisation des réformes et des chantiers prioritaires engagés pour la nation.