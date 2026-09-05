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JOJ Dakar 2026
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JOJ 2026 : le président Bassirou Diomaye Faye donne le coup d’envoi officiel du programme « DUNDAL JOJ », ce samedi

5 septembre 2026 Actualité

Le chef de l’État procédera, ce samedi 5 septembre 2026 à partir de 17 heures au Stade Iba Mar Diop de Dakar, au coup d’envoi de cette initiative stratégique portée par le gouvernement du Sénégal à moins de deux mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Premier événement olympique organisé sur le sol africain, cette compétition internationale franchit ainsi une étape décisive dans sa phase d’appropriation populaire et territoriale.

Conçu comme un levier de mobilisation citoyenne, le programme « DUNDAL JOJ » vise à impliquer activement l’ensemble de la population, avec un accent particulier mis sur la jeunesse et l’ancrage territorial. À travers cette cérémonie solennelle placée sous le Haut Patronage du président Bassirou Diomaye Faye, les autorités réaffirment la volonté de l’État d’assurer un rayonnement national et international d’envergure à ce rendez-vous historique pour le continent.

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