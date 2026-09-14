Contre la perte de contrôle sur l’IA, des ”mesures contraignantes” préconisées

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Le Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Volker Türk, met en garde contre la ”menace existentielle” que l’intelligence artificielle laisse planer sur l’humanité, appelant notamment à la mise en place de règles contraignantes et de garde-fous clairs visant à éviter que cette technologie échappe au contrôle des Etats

Volker Türk, a, lors de sa prise de parole à la 63e session du Conseil des droits de l’homme en cours à Genève jusqu’au 7 octobre, alerté sur le “risque existentiel pour l’humanité”, que peut constituer l’Intelligence artificielle, appelant les Etats à “agir sans attendre, en imposant des règles contraignantes, des contrôles indépendants et des garde-fous clairs avant que la technologie ne leur échappe”.

Le fonctionnaire onusien anticipe ainsi le scénario d’une IA ‘’qui sortirait de son environnement de test en allant jusqu’à faire chanter ses propres développeurs pour empêcher sa désactivation”, rapporte ONU-info, le site d’information des Nation unies.

Volker Türk note que l’enjeu dépasse largement la seule sécurité technique, en ce sens que, ‘’derrière la course effrénée aux performances de l’IA se joue aussi une bataille pour le pouvoir’’, insistant sur une technologie devenue “trop puissante”

Il en veut déjà pour preuve le fait qu’une poignée d’hommes détient un pouvoir quasi illimité sur l’IA, dont on répète sans cesse qu’elle dispose d’une capacité de calcul inimaginable”.

Le Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies salue toutefois, les progrès récemment réalisés dans la gouvernance internationale de l’IA, à travers principalement le dialogue mondial sur l’IA et la création du panel scientifique international indépendant dédiée à cette technologie.

“Sans intervention des Etats, aucune entreprise ne pourrait maîtriser seule les dangers de l’IA”

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a aussi levé le voile sur les conséquences de l’IA sur l’emploi, la démocratie et l’environnement, en même qu’il insiste sur la nécessité de garantir que “l’intelligence artificielle demeure au service de l’humanité et non que l’humanité finisse au service de la technologie”.

Il s’attarde également sur un autre terrain où les progrès technologiques pourraient avoir des conséquences irréversibles : celui des conflits armés marqués de plus en plus par “la délégation aux machines la décision de tuer”.

“Je me joins aux appels en faveur d’une interdiction urgente des armes capables de prendre des vies sans intervention humaine”, a encore martelé Volker Türk.

Les inquiétudes concernant les risques existentiels liés à la course vers la superintelligence ont refait surface avec la démission fracassante de Jacob Coxon intervenue le 8 septembre 2026.

Le chercheur de 27 ans chez Anthropic a motivé sa décision par le fait, dit-il, que “sans intervention des Etats ou ralentissement concerté, aucune entreprise ne pourrait maîtriser seule les dangers de l’IA”.

Dans la même lancée, Anthropic, l’entreprise américaine d’intelligence artificielle basée à San Francisco, a indiqué avoir bloqué des tentatives d’acteurs malveillants d’utiliser ses modèles pour mener des cyberattaques, des opérations de surveillance et des recherches susceptibles de contribuer au développement d’armes biologiques.