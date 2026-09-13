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Waly Diouf Bodian répond à Mary Tew Niane: « Le reniement et la déchéance morale d’un professeur d’université sont une honte pour le monde universitaire »

13 septembre 2026 Actualité

Tu attends d’avoir 72 ans pour reconnaître un gourou que tu as fréquenté et adulé il y’a juste deux ans.

 

Lorsque tu faisais le pied de grue chez sonko pour que je vienne te faire entrer ta grande science et ton expérience de larbin ne t’avaient pas fait percevoir qu’il emprisonnait des esprits

 

Ta vie est ratée dés lors que tu cours comme un caniche derrière un homme qui pourrait être ton fils .

 

À pastef nous avons des convictions et une certaine idée de la république que nous partageons contradictoirement avec Sonko .

 

Toi tu es du genre opportuniste capable d’accompagner tous les pouvoirs dés lors qu’on te nomme par décret humain .

 

Tu oublies le décret divin té adina dou keur Professeur.

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