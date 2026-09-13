Tontines, or et immobilier : Les rouages de l’immense arnaque financière orchestrée depuis Dakar jusqu’en Chine

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Ce qui devait être un placement financier communautaire basé sur la confiance a viré au cauchemar pour de nombreux épargnants. La gérante d’une tontine de grande envergure, A. Kaba (alias « Mamy »), est accusée d’avoir détourné plusieurs dizaines de millions de FCFA avant de prendre la fuite vers la Chine. Les victimes, principalement issues de la diaspora, ont saisi le Commissariat central de Dakar.

Ce qui devait être un placement financier communautaire basé sur la confiance a viré au naufrage financier. La gérante d’une importante tontine, A. Kaba (alias « Mamy »), est accusée d’avoir détourné plusieurs dizaines de millions de francs CFA auprès de nombreux souscripteurs avant de s’enfuir du territoire sénégalais. Le préjudice global, qui dépasserait déjà les 30 millions de FCFA, continue de s’alourdir à mesure que les victimes sortent du silence.

Un système rodé sur dix mois

Lancée le 10 juillet 2025 pour s’achever le 10 mai 2026, la tontine reposait sur des cotisations étalées sur dix mois. Une caution préalable était exigée au démarrage, avec des montants variables selon les souscripteurs, allant de 250 000 FCFA à 2 millions de FCFA. En plus de ces tontines financières, l’organisatrice proposait, via son entreprise, des formules thématiques axées sur l’or, le ciment ou les véhicules. Elle s’appuyait également sur son statut de commerciale dans une agence immobilière dakaroise pour commercialiser des terrains.

Des préjudices individuels colossaux

Plusieurs souscripteurs, basés pour la plupart à l’étranger, ont vu leurs économies réduites à néant lorsque les versements attendus se sont brusquement interrompus. Les pertes financières subies par les épargnants s’avèrent particulièrement lourdes.

Certaines victimes ayant versé 1 million de FCFA de caution en juillet 2025, puis des mensualités de 1 million jusqu’en janvier 2026, devaient percevoir 10 millions de FCFA au terme de leur tour. À ce jour, elles n’ont pas touché le moindre centime. Par ailleurs, un autre participant cotisant à hauteur de 2 millions de FCFA par mois réclame aujourd’hui un reliquat non versé de 16 millions de FCFA. Dans le même registre, un souscripteur ayant engagé un total de 10 millions de FCFA attend toujours le versement de sa seconde tranche de 5 millions de FCFA.

Fuite vers la Chine après une première convocation

Selon les plaignants, c’est à la suite d’une première convocation policière qu’A. Kaba a orchestré son départ du Sénégal. Elle se serait depuis réfugiée en Chine, d’où elle continue de promettre des remboursements hypothétiques tout en tentant de relancer de nouvelles tontines à distance.

Une plainte formelle a été déposée au Commissariat central de Dakar. Munies de reçus de versement, d’historiques de conversations et de la liste des participants, les victimes entendent faire valoir leurs droits et alerter l’opinion publique pour stopper les activités de la gérante depuis l’étranger.