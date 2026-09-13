JOJ Dakar 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo voit dans la flamme « une promesse » pour la jeunesse

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La flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été accueillie, ce samedi 12 septembre, à la Place du Souvenir africain, dans une ambiance festive, marquant une nouvelle étape dans la préparation du premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain.

Pour son arrivée au Sénégal, une centaine de femmes, surnommées les « Linguères », ont parcouru plus d’un kilomètre pour acheminer la flamme jusqu’à la Place du Souvenir africain.

Mame Maty Mbengue allume le chaudron

L’allumage du chaudron a été effectué par Mame Maty Mbengue, ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine de basketball. Un geste symbolique qui consacre l’arrivée de la flamme olympique au Sénégal et lance une nouvelle séquence avant l’ouverture des JOJ Dakar 2026.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présenté la flamme comme « une promesse », celle d’une jeunesse du monde et d’un avenir « réunis autour des valeurs de paix, de respect, d’amitié et d’excellence ».

Le chef du gouvernement a également insisté sur la portée internationale de l’événement. Selon lui, les JOJ Dakar 2026 constituent une occasion pour le Sénégal de faire connaître au monde son histoire, sa culture, sa créativité, son hospitalité et son savoir-faire.

« Ce rendez-vous historique est une véritable ambition nationale au service de notre jeunesse et du rayonnement de notre pays. Un engagement traduit une conviction forte : la jeunesse est notre première richesse et le sport est un puissant levier de confiance, d’excellence et d’ouverture sur le monde », a déclaré Ahmadou Al Aminou Lo.

Le Premier ministre a par ailleurs appelé à faire des Jeux un espace de rencontre entre les continents, les cultures et les générations.

La flamme va sillonner les 14 régions

À 49 jours de l’ouverture des JOJ, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagne Ndiaye, a rappelé que l’organisation de cet événement est le résultat de quatre à cinq années de préparation.

« Dans la semaine à venir, la flamme traversera nos 14 régions, nos écoles, nos stades, nos quartiers, nos villages. Elle nous rappellera que les Jeux, ce n’est pas seulement une compétition, mais une promesse. La promesse que le Sénégal croit en sa jeunesse, la promesse que nous savons accueillir le monde, la promesse que nous sommes à la hauteur », a-t-il déclaré.

Le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026 la jeunesse sportive mondiale pour la première édition africaine des Jeux olympiques de la jeunesse.