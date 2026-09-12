JOJ Dakar 2026 : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la flamme et lance un appel historique à la jeunesse

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Le Sénégal entre officiellement dans l’histoire olympique. Ce samedi 12 septembre 2026, devant les grilles du palais de la République, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement reçu la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en provenance d’Athènes.

Lors d’une cérémonie solennelle, le président a souligné le caractère inédit de cet événement pour le continent : « Le monde nous a fait confiance. Il nous a confié ce qu’aucun pays africain n’a reçu en plus de 100 ans ».

Pour lui, le message est clair : désormais, « l’Afrique ne regarde plus, l’Afrique reçoit ». Face à ce défi mondial, le Président Faye place la jeunesse sénégalaise en première ligne, l’exhortant à devenir la vitrine d’un continent dynamique.

« Jeunesse du Sénégal, dans quelques semaines plus de 2700 athlètes fouleront le sol sénégalais. Ils viendront de plus de 206 pays. Ce qu’ils retiendront c’est ce que vous allez montrer. Ce qu’ils retiendront c’est que vous allez montrer. C’est votre énergie, votre hospitalité et votre teranga. C’est l’image d’un peuple debout qui fait confiance en sa jeunesse et qui l’a valorise. Rendez-nous fier et rendez fier à toute l’Afrique» a-t-il lancé à l’endroit de la jeunesse sénégalaise.

Au-delà de la compétition sportive, le chef de l’État estime que la véritable réussite des JOJ résidera dans l’héritage technique et professionnel laissé aux jeunes.

Alors que la flamme entame son périple à travers les 14 régions du pays, il appelle l’ensemble des populations à l’accueillir avec ferveur pour montrer l’image d’une Afrique « debout, déterminée et fière ».