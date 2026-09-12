Bassirou Diomaye Faye : « La réussite des JOJ ne se mesurera pas uniquement à l’organisation des compétitions »

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La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 est enfin au Sénégal. Réceptionné ce samedi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le symbole olympique s’apprête à faire le tour des 14 régions du pays.

Devant le Palais présidentiel, le chef de l’État a profité de l’occasion pour fixer les objectifs à quelques semaines de l’arrivée de 2 700 athlètes issus de 206 pays. Il demande à la jeunesse locale de porter haut les couleurs de l’hospitalité sénégalaise : « C’est votre énergie, votre hospitalité, votre Teranga. C’est l’image d’un peuple debout qui fait confiance en sa jeunesse et qui la valorise. Rendez-nous fiers et rendez fier toute l’Afrique ».

Le Président Faye a toutefois tenu à préciser que « la réussite des JOJ ne devra pas se mesurer uniquement à l’organisation des compétitions ».

Selon lui, l’enjeu majeur repose sur le transfert de compétences, les métiers maîtrisés et l’apprentissage des processus par la jeunesse au soir de la clôture des Jeux.

En attendant l’ouverture officielle, le chef de l’État invite toutes les régions à accueillir les porteurs de la flamme « les bras ouverts » et réaffirme sa volonté de voir une jeunesse africaine prête à faire face à son destin.

Après une tournée de plus d’un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l’ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.