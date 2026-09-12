Dahra Djoloff : L’ancien numéro 2 du Grand Parti Docteur Bérouba Guissé acte son adhésion au Pastef

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Suite à la fusion du Grand Parti et le Pastef il y a à peine trois mois ( le méga meeting d ’Ousmane Sonko à Dahra Djoloff), les ex militants du GP issus de la ville de Dahra Djoloff ,sous la houlette de leur responsable l’ancien numéro 2 du grand parti au plan national Docteur Bérouba Guissé ,a réuni ce vendredi 11 septembre 2026 au quartier Penc à Dahra pour acter leur adhésion au parti pastef du Président Ousmane Sonko.En effet, c’est à travers la vente dés cartes que Docteur Bérouba Guissé et ses militants ont signé leur appartenance au Pastef. Selon Docteur Bérouba Guissé, lui et ses inconditionnels autour de la responsable politique des femmes Yacine Niang près de 300 cartes sont vendues à la journée du 11 septembre 2026 .A l’occasion ,Docteur Bérouba Guissé a attiré l’attention de ses militants que le Président Ousmane Sonko ,lors de son méga meeting à Dahra avec la présence du Président El Hadji Malick Ndiaye, avait lancé la vente des cartes du parti pastef dans le département de Linguère. Poursuivant , l’ex secrétaire politique du Grand Parti Docteur Bérouba Guissé de souligner qu’un important lot de cartes sont vendues au cours du rassemblement au.quartier Penc de Dahra avant de préciser que la vente de ( 250 cartes) c’est quelque chose de significatif non sans dire qu’ils comptent remettre.ça dans un autre quartier.

A en croire l’ex coordonnateur départemental du Gp dans le Djoloff ,à Linguère aussi sous la conduite de Bineta Ndiaye, les opérations de vente des cartes se poursuivent comme dans toutes les communes du département de Linguère. En clair, d’après ce dernier( Docteur Bérouba Guissé), les responsables de l’ancien parti Gp des communes de Boulal et de Mboula respectivement Matar Kane et Mamadou Légnane qui se rangent derrière lui ont vendu un important lot de cartes dans leur localité.

« En tout les cas, jusque là , au moins 800 cartes sont vendues dans le département de Linguère » rapporte Docteur Bérouba Guissé qui est à l’assaut pour la vente des cartes de Pastef sur le territoire départemental de Linguère.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)