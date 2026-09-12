Le ministre de la Famille préconise des ”actions urgentes” contre les violences basées sur le genre

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La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, a souligné, vendredi, à Dakar, ‘’l’urgence d’agir’’ contre les violences basées sur le genre, indiquant qu’aucune violence ou forme d’impunité ‘’ne doit être banalisée ou tolérée’’.

‘’Aucune violence ne doit être banalisée. Aucune victime ne doit se sentir abandonnée et aucune forme d’impunité ne peut être tolérée. Chaque jour qui passe nous rappelle l’urgence d’agir’’, a-t-elle notamment dit.

Mme Diouf présidait la cérémonie de validation du deuxième Plan d’action national pour l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains (PAN VBG), une activité organisée avec l’appui de Enabel, l’Agence belge de coopération.

Cet instrument vise à construire ‘’un Sénégal où chaque femme, chaque fille, chaque homme et chaque garçon peut vivre à l’abri de toute forme de violence, dans un environnement fondé sur la protection, l’équité, le respect et la dignité’’.

”Pour concrétiser notre ambition, nous savons que les intentions ne suffisent pas. Il nous faut de la constance, une parfaite synergie et surtout des actes concrets’’, a-t-elle souligné.

Elle a rappelé les efforts consentis pour lutter contre ces violences basées sur le genre, avec notamment une ”ligne verte gratuite qui offre un recours anonyme et accessible à tous et à toutes pour briser le silence”.

‘’Un protocole de collaboration multisectorielle a permis de rapprocher les acteurs et de coordonner enfin nos réponses. Fort de ses acquis, ce deuxième plan d’action doit nous pousser à agir plus vite, plus fort et avec encore plus de cœur’’, a ajouté la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités,