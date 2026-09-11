Conseil des ministres : Déthié Diouf refuse sa nomination

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La décision figure officiellement dans le communiqué du Conseil des ministres : « Monsieur Déthié Diouf, titulaire d’une Maîtrise en Géographie, est nommé Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Monsieur Ousmane Sane. » Pourtant, l’intéressé rejette catégoriquement cette nomination.

​S’exprimant sur les ondes de la RFM, l’acteur politique thiessois n’a pas caché son agacement face à cette affectation qu’il perçoit comme une déconsidération. Affirmant ne pas se reconnaître dans une fonction liée au domaine culturel, il estime que son engagement sur le terrain et le soutien apporté à l’avènement du nouveau pouvoir appelaient une tout autre responsabilité. « Je ne suis pas intéressé par ce poste et je tiens à le dire de vive voix. Marr naan du ma taxa naan pôtiit », a-t-il martelé.

​Déthié Diouf a également invoqué sa représentativité politique locale pour justifier son refus. « J’appartiens à une ville comme Thiès et cette ville ne méritait pas ça », a-t-il ajouté, remettant en cause l’arbitrage opéré par l’Exécutif.

​Cette prise de parole publique pose la question d’une éventuelle révision du décret de nomination en Conseil des ministres et relance le débat sur la gestion des attentes politiques au lendemain de l’alternance.