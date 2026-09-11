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Cheikh Issa Sall, Modou Bara Gaye, et Babacar Abba Mbaye de retour aux affaires

11 septembre 2026 Actualité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à plusieurs nominations lors du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026. Parmi les personnalités nommées figurent plusieurs anciens responsables qui retrouvent de nouvelles fonctions au sein de l’appareil public.

Cheikh Issa Sall fait son retour aux affaires. Il est nommé Directeur général de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Il succède à Baye Niass.
Autre retour remarqué, celui de Modou Bara Gaye, nommé Directeur général de Dakar Dem Dikk, en remplacement d’Assane Mbengue.
Me Moussa Diop, avocat, retrouve également une responsabilité publique. Il est nommé Délégué général à la Promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, en remplacement de Bara Diouf.
Enfin, Babacar Abba Mbaye est nommé Directeur général de la SONAGED, en remplacement de Khalifa Ababacar Sarr.

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