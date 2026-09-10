La gouvernance de proximité : un levier de développement à l’heure de la rareté des ressources

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au Sénégal, le développement local est un mot d’ordre que tous les acteurs publics revendiquent. Pourtant, une notion demeure encore insuffisamment présente dans le débat : celle de la gouvernance de proximité. Nous parlons abondamment de décentralisation, de transfert de compétences et de budgets, mais beaucoup moins du rôle décisif que doivent jouer les quartiers et les villages, ces échelles où la vie collective se construit réellement, dans la transformation de nos territoires. C’est cet angle mort qu’il nous faut aujourd’hui éclairer.

Un chapitre oublié de la réponse à la crise

Le moment impose de revisiter cette question. Les données disponibles rappellent l’ampleur du défi territorial. Le Sénégal comptait 18 126 390 habitants en 2023, dont 75 % avaient moins de 35 ans. Le taux d’urbanisation atteignait 54,7 %, tandis que Dakar concentrait environ 22 % de la population sur 0,28 % du territoire national, illustration saisissante des déséquilibres spatiaux (ANSD, RGPH-5, 2023). À cette pression démographique s’ajoute la contrainte des moyens publics : les prévisions de transferts aux collectivités territoriales pour 2025 s’élevaient à 112,63 milliards de FCFA, en hausse de 9 % par rapport à 2024 (Ministère des Finances et du Budget). Ces chiffres ne disent pas tout, mais ils montrent une réalité : les besoins territoriaux augmentent plus vite que la capacité de la puissance publique à y répondre seule.

Dans ce contexte, la participation citoyenne, organisée à travers la gouvernance de proximité, ne doit pas être comprise comme un substitut au financement public. Elle constitue un moyen d’en amplifier l’impact, en mobilisant les savoir-faire, l’énergie, l’information locale et les initiatives présentes dans les territoires. Là où l’on ne voit qu’une contrainte budgétaire, il existe aussi un gisement de développement à activer.

Ce que recouvre concrètement la gouvernance de proximité

La gouvernance de proximité peut être définie comme l’organisation permanente du dialogue, de la co-construction et de la coresponsabilité entre la collectivité territoriale, les représentants des quartiers et villages, les organisations citoyennes et les populations, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques locales. Elle associe notamment les élus locaux, les services municipaux, les délégués de quartier, les chefs de village, les organisations communautaires de base, les associations de jeunes et de femmes, les acteurs économiques et, autant que possible, les groupes habituellement éloignés des espaces de décision.

Cette participation doit intervenir à plusieurs moments : lors du diagnostic des besoins, dans la hiérarchisation des priorités, au moment de la programmation et du budget, dans la mise en œuvre des projets, puis dans leur suivi et leur évaluation. Elle suppose des moyens simples mais réels : une information accessible, des rencontres régulières, des règles de représentation, des outils de suivi, des possibilités de contribution citoyenne et, lorsque cela est pertinent, une enveloppe de budget participatif. Elle ne retire rien aux responsabilités légales des élus : la décision publique demeure de leur ressort, mais elle gagne en qualité lorsqu’elle s’appuie sur une connaissance partagée du territoire.

Le développement local, c’est d’abord révéler les potentialités du territoire

Le développement local ne se décrète pas depuis le sommet. Il consiste à transformer les potentialités propres de chaque territoire – ses ressources naturelles, humaines, culturelles et économiques – en richesse partagée, afin que chaque citoyen, à partir de son terroir, y trouve son compte. C’est une définition exigeante : elle place le citoyen, et non l’administration seule, au centre du projet. Elle suppose que l’on cesse de considérer les populations comme des bénéficiaires passifs de politiques conçues ailleurs, pour les reconnaître comme les premiers producteurs du développement de leur localité.

Cette exigence prend une acuité particulière au regard de l’exode des jeunes et des dynamiques migratoires. Le RGPH-5 estime à 166 561 le nombre d’émigrants internationaux au cours des cinq années précédant 2023 ; 60 % avaient entre 15 et 34 ans (ANSD, RGPH-5, 2023). Il serait excessif de réduire ces départs à une seule cause, mais l’insuffisance de perspectives économiques, sociales et citoyennes dans les territoires y contribue. Ancrer durablement les populations suppose donc de rendre le territoire désirable, vivant et porteur d’opportunités. Cela commence aussi par la manière dont il est gouverné.

Les jeunes et les femmes doivent, à cet égard, être considérés comme des acteurs à part entière de la décision locale, et non comme des publics que l’on consulte à la marge. Les cadres de proximité devraient prévoir une représentation équilibrée, la rotation des porte-parole, des horaires et formats de participation accessibles, ainsi que des espaces permettant aux jeunes et aux femmes de proposer et de suivre des projets économiques, sociaux, environnementaux ou numériques. La participation prend tout son sens lorsqu’elle débouche sur une capacité réelle à agir sur son milieu de vie.

Ce que les municipalités ont à gagner

La gouvernance de proximité n’est pas une contrainte supplémentaire pour les municipalités : elle peut devenir l’un de leurs meilleurs atouts. La recherche distingue une lecture managériale de la gouvernance locale et une lecture démocratique, qui mise sur l’expression des acteurs concernés et leur participation à la définition comme à la mise en œuvre des actions publiques. C’est cette seconde voie que nous défendons. Une commune qui organise la participation citoyenne à travers les délégués de quartier, les chefs de village, les organisations communautaires de base et les cadres de concertation gagne sur trois plans essentiels.

Elle gagne d’abord en pertinence. Les priorités définies avec les habitants correspondent davantage aux besoins réels ; les investissements publics sont mieux orientés et leur impact devient plus tangible. Elle gagne ensuite en légitimité. Une décision co-construite est plus facilement comprise, appropriée et défendue par la population, ce qui réduit les conflits et facilite la mise en œuvre. Elle gagne enfin en efficacité. La mobilisation des ressources locales humaines, sociales et parfois financières devient possible dès lors que les citoyens se reconnaissent dans les projets et acceptent d’y contribuer. En un mot : des décisions plus pertinentes, une action publique plus légitime, des investissements plus efficaces.

Les travaux sur la gestion de proximité, notamment ceux conduits par le sociologue Yves Sintomer, montrent que ces démarches font émerger des formes de gouvernance associant élus, techniciens et citoyens, et valorisent les savoirs d’usage des habitants. La participation citoyenne n’affaiblit donc pas l’autorité municipale : elle peut la renforcer. Elle transforme l’élu local en animateur d’un territoire mobilisé plutôt qu’en gestionnaire isolé de moyens insuffisants.

L’écoquartier : la gouvernance de proximité qui prend forme

Cette gouvernance ne doit pas rester un principe abstrait : elle doit se traduire dans des projets concrets, visibles dans la vie quotidienne. L’écoquartier en constitue une illustration particulièrement féconde. Un écoquartier n’est pas seulement un quartier écologique : c’est un projet urbain durable dont la participation citoyenne constitue l’un des piliers. L’échelle de proximité favorise la mobilisation des habitants, appelés à concevoir avec les pouvoirs publics leur cadre de vie présent et futur, depuis l’usage des espaces communs jusqu’à l’entretien, l’assainissement, le verdissement et la gestion quotidienne du quartier.

L’expérience de la Cité Lamy, dans la commune de Thiès-Est, offre une illustration concrète. En 2024, des jeunes du quartier ont porté, sur fonds propres, une initiative citoyenne d’embellissement de leur environnement immédiat, saluée par la commune. Cette dynamique a ensuite été consacrée par le premier prix du challenge national « Sétal Sunu Gox », qui distingue les quartiers les plus propres et les initiatives citoyennes en faveur du cadre de vie. L’intérêt de cet exemple tient moins au prix lui-même qu’au mécanisme qu’il révèle : une communauté qui s’organise, agit sur son cadre de vie et crée une dynamique que la collectivité peut reconnaître, accompagner et mettre à l’échelle. (Sources : Commune de Thiès-Est, 4 juin 2024 ; Programme Sétal Sunu Gox, résultats 2024.)

Kaolack, un territoire à la hauteur de ses potentialités

Kaolack illustre bien cet enjeu. Carrefour commercial historique, soutenu par un arrière-pays agricole dynamique, une position stratégique et une vitalité entrepreneuriale réelle, le territoire dispose de nombreux atouts pour un développement endogène. Mais ces potentialités ne se transformeront en progrès partagé que si les quartiers et les villages deviennent des acteurs à part entière de la décision publique. La proximité y est un capital à activer : donner la parole aux délégués de quartier, aux communautés villageoises, aux femmes, aux jeunes et aux acteurs économiques locaux permet de mieux convertir les atouts du territoire en emplois, en services et en raison de rester et d’investir localement.

Participer, oui – mais avec des règles

La participation citoyenne n’est pas automatiquement vertueuse. Mal organisée, elle peut être exposée à la politisation, à la captation par quelques groupes influents, à la faible représentativité, à l’exclusion des voix moins organisées ou encore à des conflits de légitimité entre acteurs locaux. La proximité ne doit donc pas devenir un nouvel espace de concurrence politique ou de consultation sans lendemain.

Ces risques peuvent être réduits par des garanties simples : des critères transparents de représentation, une place explicite pour les femmes et les jeunes, la rotation des représentants, la publication des ordres du jour et des comptes rendus, des règles de prévention des conflits d’intérêts, des mécanismes de médiation et des indicateurs permettant de rendre compte publiquement des décisions prises et de leur niveau d’exécution. La confiance ne se décrète pas ; elle se construit par la transparence et la preuve de l’utilité de la participation.

Quatre mesures pour passer du principe à l’action

Instituer des cadres permanents de concertation de quartier et de village. Ils devraient être reconnus par les communes, se réunir selon une périodicité connue, disposer d’un ordre du jour public et transmettre des propositions formalisées au conseil municipal. Généraliser progressivement le budget participatif. Une partie clairement identifiée des ressources communales pourrait faire l’objet d’une priorisation citoyenne, les habitants proposant et classant des projets, tandis que le conseil municipal conserve la responsabilité juridique du vote et de l’exécution budgétaire. Mettre en place des contrats de quartier ou de village. Ces outils, articulés aux documents de planification communale, préciseraient les priorités retenues, les engagements respectifs de la commune et des communautés, le calendrier, les modalités d’entretien des équipements et les indicateurs de résultats. Renforcer les capacités et l’inclusion des acteurs de proximité. Les délégués de quartier, chefs de village, organisations communautaires, associations de jeunes et de femmes doivent disposer d’outils simples pour comprendre le budget local, suivre les projets, mobiliser les ressources du territoire et rendre compte aux populations. Le numérique peut faciliter cette information, sans remplacer les dispositifs physiques indispensables à l’inclusion.

Une mise en œuvre progressive et évaluée

Pour passer d’initiatives ponctuelles à un véritable système de gouvernance, la démarche pourrait être expérimentée dans un premier groupe de communes pilotes, choisies pour la diversité de leurs profils urbains, périurbains et ruraux. Sur un cycle budgétaire, chacune mettrait en place un cadre permanent de concertation, une expérience de budget participatif ou de contrat de quartier/village, ainsi qu’un dispositif public de suivi. Une évaluation commune mesurerait ensuite la participation effective des femmes et des jeunes, le taux de réalisation des priorités retenues, la qualité de la reddition de comptes et la capacité à mobiliser les ressources locales. Les enseignements tirés de cette phase pilote permettraient d’élaborer un cadre national de référence et d’envisager une généralisation progressive.

Institutionnaliser la gouvernance de proximité

Il ne suffit donc plus d’invoquer la participation ; il faut l’organiser durablement et lui donner une place dans le fonctionnement ordinaire des collectivités. Le renouvellement du modèle de décentralisation offre l’occasion de franchir ce cap : mieux reconnaître les relais de proximité, encadrer les mécanismes de concertation, renforcer la reddition de comptes et articuler les priorités des quartiers et villages aux documents de planification et aux budgets locaux.

La gouvernance de proximité n’est pas un supplément d’âme du développement local : elle en est la condition. Tant que nous n’aurons pas fait des quartiers et des villages les premiers acteurs de la transformation de leurs territoires, le développement restera une politique que l’on subit plutôt qu’un projet que l’on porte. Le temps est venu d’en faire un pilier à part entière de notre modèle de décentralisation. À l’État de créer le cadre, les incitations et les outils nécessaires ; aux collectivités territoriales d’ouvrir durablement les espaces de décision et de reddition de comptes ; aux citoyens de prendre toute leur place dans la conception, la réalisation et le suivi du développement local. C’est à cette condition que nos territoires pourront convertir leurs ressources, leurs talents et leur énergie en progrès durable et partagé.

Ndella Christine FAYE

Conseillère technique à l’Agence de Développement Local (ADL)

Citoyenne engagée pour le développement des territoires