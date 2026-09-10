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Monnaie unique : la CEDEAO demande la réunion d’urgence du groupe présidentiel pour l’ECO

10 septembre 2026 Actualité

Le Conseil de convergence de la CEDEAO sollicite la convocation immédiate du Groupe de travail présidentiel afin de hâtiver le lancement de l’ECO. La mesure est annoncée par un communiqué officiel diffusé ce mardi 8 septembre 2026 sur le compte X de l’organisation régionale.

Cette initiative découle des résolutions de la 14e session du Conseil de convergence, organisée par visioconférence le lundi 7 septembre 2026. L’instance a examiné les conclusions de la 68e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, ainsi que le rapport du Comité technique sur les politiques macroéconomiques et monétaires de l’Agence monétaire ouest-africaine (WAMA).

Les travaux ont porté sur l’évaluation des performances économiques et le respect des critères de convergence par les États membres. À l’issue des échanges, le Conseil de convergence estime que « l’objectif de lancer l’ÉCO en 2027 reste réalisable » et exige une réunion d’urgence de la haute instance présidentielle.

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