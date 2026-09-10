L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis

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L’Algérie a annoncé jeudi la rupture de ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis, après des années de tensions durant lesquelles Alger a régulièrement accusé Abou Dhabi d’ingérence.

L’Algérie a pris cette décision « après avoir épuisé tous les moyens susceptibles de préserver les relations bilatérales », a indiqué la télévision publique.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accuse régulièrement les Emirats de mener une action déstabilisatrice dans plusieurs pays de la région.

« Là où ils mettent le pied, le sang coule », a-t-il récemment affirmé lors d’une interview télévisée, qualifiant les Emirats d' »Etat minuscule » à l' »impact très négatif ».

« Tout ce que l’Algérie souhaite, c’est que cet Etat s’éloigne, pour que le sang ne coule pas chez nous », avait-il ajouté.

Il avait précisé qu’une rupture diplomatique serait intervenue depuis longtemps sans la volonté d’Alger de ne pas aggraver les divisions entre pays arabes.