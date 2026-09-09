DPG: le maire de Kahene se dit « satisfait » du Pm

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J’adresse mes felicitations les plus chaleureuses au Premier ministre, Mouhamed Al Amine Lo, à la suite de sa Déclaration de Politique Générale (DPG).

Je salue d’emblée son respect scrupuleux des exigences constitutionnelles et républicaines.

En se pliant aux délais fixés par notre Charte fondamentale, il témoigne d’un attachement indéfectible aux principes de l’État de droit.

Sous l’impulsion de Son Excellence le

Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre a fait preuve d’un courage politique remarquable. Face à une représentation nationale exigeante, il a su garder le cap avec sérénité, clarté et dignité.

Enfin, je tiens à souligner la maîtrise parfaite des enjeux majeurs qu’il a manifestée, portée par un discours structuré, pertinent et empreint de sagesse. Cette prestation reflète une ambition forte pour notre pays et une réelle détermination à concrétiser les engagements pris envers le peuple sénégalais.

Mamady THIAM

Maire de Kahene

Membre Fondateur Kiiraye