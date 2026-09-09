Rapatriement volontaire : un deuxième convoi de 38 Sénégalais quitte le Maroc ce mercredi

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Un deuxième convoi de 38 Sénégalais quitte le Maroc ce mercredi en direction du Sénégal dans le cadre d’une opération de rapatriement volontaire de migrants sénégalais secourus ou interceptés en mer par la Marine royale marocaine, a-t-on appris de source autorisée.

Du royaume du Maroc, ces candidats à l’émigration irrégulière voyageront par la voie terrestre à travers la Mauritanie pour rejoindre la ville frontalière sénégalaise de Rosso, dans la région de Saint-Louis, a indiqué la même source.

Un premier convoi de 120 migrants sénégalais est arrivé samedi du Maroc dans le cadre de cette opération de rapatriement volontaire organisée par les autorités marocaines et les représentations diplomatiques du Sénégal.

Le consulat général du Sénégal à Dahla, une ville du sud marocain, assure continuer à travailler avec les autorités diplomatiques et les autorités marocaines pour le rapatriement des 20 derniers Sénégalais du centre d’accueil des migrants de Bir-Guindouz, concernés par cette opération.