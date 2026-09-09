Tanière des Lions : « cure de jouvence audacieuse » et « retours stratégiques », les premiers choix forts de Patrick Vieira

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Le sélectionneur du Sénégal, Patrick Vieira s’apprête à signer ses débuts officiels sur le banc des Lions à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027 face au Mozambique, prévue le vendredi 25 septembre 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor. Dans son édition de ce mercredi 9 septembre, Les Échos révèle qu’avant la publication officielle de sa liste, attendue ce vendredi 11 septembre à Dakar, le technicien a pris l’initiative de distribuer lui-même les convocations aux clubs, tout en mandatant Lamine Diatta pour « poser les jalons de leur intégration dans le groupe ».

Une « cure de jouvence audacieuse »

Cette première sélection porte la marque d’une « cure de jouvence audacieuse », destinée à injecter du « sang neuf » et de la « fraîcheur physique » dans l’effectif. À ce titre, Vieira a fait appel à plusieurs nouveaux visages, notamment Sadibou Sané (AS Monaco) et Lamine Sy (AJ Auxerre), qui s’apprêtent à « honorer leur toute première convocation en équipe nationale A ».

Des « retours stratégiques »

Pour encadrer cette jeunesse, le sélectionneur a également acté des « retours stratégiques » afin de « renforcer la colonne vertébrale » de l’équipe, avec les rappels de Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) et Nobel Mendy (Hull City).

« Le grand retour » à Léopold Sédar Senghor

Ce rassemblement marquera également « le grand retour de l’équipe nationale au Stade Léopold Sédar Senghor ». Les travaux de modernisation de l’enceinte étant achevés et son homologation par la CAF acquise, les Lions y retrouveront leur public pour lancer leur campagne de qualification à la CAN 2027.