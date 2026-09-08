Pouvoir d’achat, baisse du coût de la vie : les annonces du Premier ministre pour soulager les Sénégalais

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Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a livré ce mardi 8 septembre 2026 sa déclaration de politique générale. Selon lui, pour faire baisser le coût de la vie, il faut d’abord baisser les coûts de production et miser sur ce que le Sénégal sait faire.

« Produire chez nous pour payer moins cher chez nous, toute la logique est là », a-t-il affirmé devant les députés. D’après lui, pour réduire le coût de la vie, le gouvernement entend ainsi agir sur plusieurs facteurs qui pèsent directement sur le « pouvoir d’achat des ménages, en particulier le coût de l’énergie et la dépendance du pays à l’égard des importations alimentaires ».

Dans le secteur énergétique, la montée en puissance du gaz national doit contribuer à réduire progressivement les coûts de production de l’électricité.

« Ce faisant, les subventions sur l’énergie, certes seront mieux ciblées, mais le prix de l’électricité diminuera pour ceux qui ne bénéficient pas de ces subventions », a expliqué le chef du gouvernement.

La stratégie gouvernementale repose également sur l’augmentation de la production agricole nationale, avec des objectifs affichés en matière de riz, de pommes de terre, d’oignon, de viande et de lait.

Le développement des chaînes de transformation et la valorisation des productions locales doivent permettre de limiter les importations et, à terme, de réduire les coûts liés à l’approvisionnement du marché intérieur, selon le chef du gouvernement.

Selon lui, cette approche vise à établir un lien direct entre souveraineté productive, maîtrise des coûts et amélioration du pouvoir d’achat.

Pour le Premier ministre, la baisse durable du coût de la vie ne peut donc pas reposer uniquement sur des mécanismes de subvention ou de régulation des prix, mais doit également s’appuyer sur une « capacité accrue du Sénégal à produire ce qu’il consomme ».