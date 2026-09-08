DPG : Al Aminou Lô annonce une réforme graduelle des subventions à l’énergie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a annoncé, mardi, une réforme graduelle du système de subventions à l’électricité et au carburant, avec pour objectif de corriger une répartition qu’il juge fortement inégalitaire et de mieux protéger les ménages les plus vulnérables.

« Chaque année, près de 600 milliards de francs CFA sur les 800 milliards consacrés aux subventions énergétiques bénéficient aux 20 % des ménages les plus aisés », a-t-il déclaré lors de sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.

Face à cette situation, le chef du gouvernement a annoncé une réduction « graduelle, prévisible et différenciée » de la charge des subventions.

Selon lui, les économies ainsi réalisées seront réorientées vers les populations pauvres et vulnérables, qu’il évalue à environ huit millions de Sénégalais.

L’objectif, a expliqué M. Lô, est de faire en sorte que chaque usager paie l’électricité et le carburant « en fonction de ses capacités réelles », tout en maintenant un accompagnement destiné aux ménages les plus modestes.

Cette réforme s’inscrit dans une volonté affichée du gouvernement de rendre les politiques publiques plus ciblées et de consacrer davantage de ressources aux populations qui en ont le plus besoin.