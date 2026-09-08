Sénégal : Al Aminou Lô appelle à « placer le pays au-dessus des ressentiments, même légitimes »

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Le Premier ministre, Al Aminou Lô, a appelé mardi les Sénégalais à « placer le pays au-dessus des ressentiments », y compris lorsqu’ils sont « légitimes », dans un contexte marqué par des demandes de justice et de vérité sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024.

« Le ressentiment doit être là. C’est normal, nous sommes des humains après tout. Mais il faut placer le pays au-dessus de ce ressentiment. Placer le pays au-dessus du passé douloureux », a-t-il déclaré lors de sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs acteurs de la société et le parti Pastef, au pouvoir, réclament justice et vérité sur les événements politiques ayant marqué la période 2021-2024, au cours de laquelle au moins 65 personnes ont perdu la vie dans des violences liées aux manifestations et tensions politiques.

Pour le chef du gouvernement, la conduite de l’action publique impose toutefois de dépasser les contraintes et les difficultés pour se concentrer sur leur résolution.

« Gouverner ne consiste pas à nous ennuyer des obstacles ou contraintes, mais à les nommer avec précision pour les trancher avec méthode », a-t-il affirmé.

Al Aminou Lô a indiqué que son gouvernement entend s’appuyer sur l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui constitue le référentiel de la politique publique du président Bassirou Diomaye Faye.

Il a toutefois annoncé une approche différente de celle adoptée par Ousmane Sonko lorsqu’il dirigeait la Primature.

« Je compte changer de méthode par rapport à la manière dont Sonko a dirigé la Primature. Parce que chacun a sa méthode », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a insisté, dans cette perspective, sur la nécessité de restaurer la confiance entre l’État et les citoyens, estimant qu’aucune transformation durable ne peut être menée sans une mobilisation collective.

« Aucune réforme ne réussira sans la confiance de la nation, sans l’adhésion des citoyens, sans des acteurs sociaux, sans le sens de l’effort partagé, sans un État exemplaire », a-t-il conclu.