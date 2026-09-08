Attaque à mains armées à Kamb, le commerçant Cheikhou Mbathie blessé, 01 millions 200 mille Fcfa et 04 portables emportés

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Ils sont à peine une dizaine d’individus en cagoulé, armés jusqu’aux dents ont fait irruption hier nuit dans le domicile de Cheikhou Mbathie sis dans le village de Kamb( département de Linguère). Une fois dans les lieux vers 01 heure du matin ( domicile de Cheikhou Mbathie) ,selon la dame Absa Thiam, les malfaiteurs ont fait savoir les habitants de la maison du dit commerçant que ces derniers sont des vendeurs de << Yamba >> ce qu’ a refuté la dame Absa Thiam, finalement à l’en croire, les voleurs ont demandé la chambre du commerçant .Poursuivant notre interlocutrice ( Absa Thiam) de nous dire qu’au moment où certaîns voleurs entretiennent une bagarre sans merci avec le commerçant Cheikhou Mbathie, d’autres se.chargeaient de sommer les voisins en tirant des balles à l’air en vue d’empêcher toute intervention , tout secours. Du coup, d’après. Absa Thiam ,les bandits ont grièvement blessé le commerçant Cheikhou Mbathie et ils( les voleurs) ont emporté 04 portables et 01 million 200 mille de nos francs.

Informée, la brigade de gendarmerie de Yang Yang s’est déplacée sur les lieux pour constat d’usage .Par la suite une enquête est ouverte .Toutefois, en attendant de mettre la main sur les malfaiteurs, la psychose et l’inquiétude règnent chez les populations de Kamb car dans la même nuit du lundi 07 au mardi 08 septembre 2026 ,un autre cas de vol a lieu à Mouille où une vingtaine de moutons sont volés .

Samba Khary Ndiaye (Linguère)