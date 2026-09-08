Assemblée nationale : Al Aminou Lô se dit «profondément touché» par la qualité de l’accueil de Sonko

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Le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô, a présenté ce mardi sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l’Assemblée nationale. A l’entame de son propos, il s’est dit «profondément touché» par la qualité de l’accueil du président de l’institution, Ousmane Sonko, qui est aujourd’hui en «désaccord profond» avec la marche du pays. Il a aussi rendu un long hommage à celui qu’il a remplacé à la primature.

«La qualité de votre accueil m’a profondément touché et m’a rappelé les moments intenses que nous avons passés ensemble», a d’abord déclaré Al Aminou Lô, sous les acclamations de la majorité parlementaire et des invités. « J’ai servi à vos côtés d’avril 2024 à avril 2025 comme secrétaire général du gouvernement. Je sais, de première main, quelles charges vous avez portées et quels chantiers vous avez ouverts», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, nommé le 25 mai, le chef du gouvernement dit avoir réservé la primeur de sa première prise de parole au parlement. «J’ai tenu à réserver la primauté de ma prise de parole publique et solennelle à notre représentation nationale, depuis ma prise de fonction. C’est cela ma philosophie», a-t-il déclaré.

Pour rappel, au début de sa prise de parole, le Premier ministre a été hué par des membres du public. Ces derniers ont cependant été expulsés du parlement à la demande d’Ousmane Sonko.