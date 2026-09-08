DPG : Al Aminou Lô évoque un Sénégal « en ajustement structurel »

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Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a reconnu mardi, devant l’Assemblée nationale, que le Sénégal se trouve dans une situation d’« ajustement structurel », sur fond de fortes contraintes pesant sur les finances publiques.

« Nous sommes en ajustement structurel », a déclaré le chef du gouvernement lors de la présentation de sa Déclaration de politique générale (DPG), mettant en avant les difficultés actuelles de l’économie sénégalaise.

Selon M. Lô, le taux de croissance économique se situe actuellement à 2,5 %, tandis que certains financements à court terme peuvent atteindre des taux de 60 %, illustrant, selon lui, les conditions particulièrement contraignantes auxquelles l’État est confronté pour mobiliser des ressources.

Le Premier ministre a également fait état de l’arrêt de plusieurs projets publics, en raison des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement doit faire face.

Cette situation intervient alors que l’État entend poursuivre la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050, présenté comme le cadre de ses politiques publiques et de sa stratégie de transformation économique et sociale.

La reconnaissance de cette phase d’ajustement intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions sur les finances publiques et le coût du financement de l’État.

Elle intervient également après la dégradation, début septembre, de la note souveraine du Sénégal par l’agence de notation S&P, nouveau signal des difficultés auxquelles le pays est confronté sur les marchés financiers.