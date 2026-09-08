DPG: Le Pastef « répond » déjà à Al Aminou Lô

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Le Premier ministre, Al Aminou Lô, est actuellement en train de prononcer sa déclaration de politique générale (DPG). Mais les responsables de Pastef n’ont pas attendu la fin de son discours pour réagir sur certaines de ses annonces.

« Nous sommes en ajustement structurel niou xamé ko nonou ! », a posté Marie Rose Khady Fatou Faye, ancienne porte-parole du gouvernement.

De son côté, le député Amadou Ba estime que le Premier ministre Al Aminou Lô « confirme que le Sénégal est entré en ajustement structurel ».

« Il vient de mettre fin aux faussaires qui contestaient la restructuration de notre dette. Il confirme également que nous ne sommes plus au 4e, mais au 5e sous-sol », a déclaré l’ancien ministre.

Pour lui, il reste désormais à « tirer les conséquences de ce constat implacable » et à « annoncer les dures réalités qui attendent les Sénégalais pour le reste du mandat présidentiel ».

Waly Diouf Bodiang tacle le gouvernement

Waly Diouf Bodiang a également décoché quelques flèches en direction du Premier ministre, qui a assuré, lors de son intervention, que le gouvernement n’avait pas changé de cap et poursuivait le programme déjà engagé.

« Ils déclarent maintenir le cap tout en faisant l’inverse de ce qui est dans le projet. Ils veulent gouverner dans la tromperie et nous faire avaler les revirements sans les assumer. Nous avons un État qui raille le peuple, une gouvernance en trompe-l’œil », a-t-il réagi.

Au cours de sa DPG, Al Aminou Lô a notamment déclaré que le plan de redressement mis en place par son prédécesseur n’avait pas produit les résultats escomptés, notamment en matière de mobilisation des ressources.

Une déclaration à laquelle l’ancien ministre de la Communication, Alioune Sall, a répondu en défendant le Plan de redressement économique et social (PRES) porté par Ousmane Sonko.

Selon lui, « le PRES du Premier ministre Ousmane Sonko va au-delà d’une simple rationalisation des finances publiques : il traduit un choix stratégique assumé en faveur de la souveraineté économique, fondée sur la mobilisation et le financement endogènes ».