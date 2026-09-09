Affaire du khat saisi aux États-Unis : un nouveau suspect arrêté à Karang

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L’affaire du khat saisi aux États-Unis connaît un nouveau développement au Sénégal, avec l’arrestation d’un ressortissant gambien à Karang. B. Camara, 25 ans, a été interpellé le 7 septembre à la frontière avec 34 kg de cette substance. Cette arrestation intervient après celle de M. Fichoulou à l’aéroport de Chicago, dans le cadre de la saisie de plusieurs colis de khat.

D’après Libération, B. Camara voyageait à bord d’un bus avec 17 blocs de khat d’environ 2 kg chacun. Lors de son audition, il a déclaré avoir reçu six colis de S. Niang en Gambie, destinés à être acheminés vers les États-Unis via l’AIBD. Cinq colis auraient été transportés par M. Fichoulou, arrêté à Chicago. Le sixième, resté à Diass chez N. Diallo, gérant d’un appartement meublé, aurait ensuite été récupéré par B. Camara pour être livré à un acquéreur en Gambie.

Le mis en cause, qui se présente comme convoyeur, a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention, importation et trafic international de stupéfiants (khat) en groupe criminel organisé ». Libération indique que les enquêteurs cherchent désormais à identifier les autres membres présumés du réseau et à établir ses « éventuelles ramifications internationales ».