Ousmane Sonko : « jamais la question de la dette n’a été abordée en Conseil des ministres »

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Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Amine Lô, ce mardi 8 septembre 2026, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a affirmé avoir eu accès au mémorandum de politiques économiques et financières élaboré dans le cadre de l’accord technique conclu entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI). S’adressant directement au chef du gouvernement, l’ancien Premier ministre a déclaré : « Monsieur le Premier ministre, je vous ferai une révélation. J’ai pu lire votre mémorandum. Et oui, nous avons des connexions dans le monde entier. Du pilier numéro 1, renforcer la gestion des finances publiques et la transparence, jusqu’au pilier numéro 5 sur l’amélioration du système statistique national pour assurer l’évaluation efficace, j’ai pu avoir accès à ce mémorandum ». Ousmane Sonko a ensuite évoqué la manière dont la question de la dette était traitée lorsqu’il était à la tête du gouvernement. Il a expliqué que les discussions étaient conduites dans un cercle restreint réunissant, selon lui, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l’ Économie, le Secrétaire général du Gouvernement, ainsi qu’un ministre d’État. « Je voudrais rappeler que la gestion de la dette s’est faite, quand j’étais à la tête du gouvernement, autour de cinq personnes », a-t-il déclaré, avant de citer les différents responsables impliqués dans les travaux. Selon le président de l’Assemblée nationale, les réunions consacrées à la dette se tenaient d’abord à la Primature, avant que les discussions ne se poursuivent à la présidence de la République en présence du Président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko a surtout affirmé que cette question n’avait jamais été abordée en Conseil des ministres lorsqu’il dirigeait le gouvernement. « Jamais, jamais, cette question n’a été abordée en Conseil des ministres », a-t-il martelé.