JOJ Dakar 2026 : La flamme olympique allumée à Athènes, coup d’envoi d’un parcours historique vers le Sénégal

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Ce jeudi 10 septembre 2026, à 8h30, la cérémonie d’allumage de la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 s’est déroulée sur le sol mythique du Stade panathénaïque d’Athènes. Une importante délégation sénégalaise, conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a fait le déplacement dans la capitale grecque pour cet événement fondateur, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS). À ses côtés, la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, et le président du Comité d’organisation des JOJ de Dakar 2026 (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye, ont assisté aux cérémonies orchestrées par la journaliste sportive grecque Pénélope Gkioni.

Cap sur Dakar et la traversée des 14 régions du pays

​Attendue ce vendredi dans la capitale sénégalaise, la flamme fera sa première apparition officielle samedi à la Place du Souvenir africain. Ce moment d’émotion donnera le coup d’envoi d’un vaste relais à travers l’ensemble du territoire national dès le 14 septembre, au départ de la commune de Dakar-Plateau. Au total, environ 450 porteurs se relayeront pour incarner les valeurs d’inclusion, de diversité et de transmission. Parmi eux figurent des sportifs de renom tels qu’Amadou Dia Bâ, Amadou Gallo Fall ou Isabelle Sambou, aux côtés de personnalités culturelles internationales à l’image de l’acteur Omar Sy et du créateur de contenu Khaby Lame.

​Du parcours national à l’allumage de la vasque

​Après son allumage à Athènes ce 10 septembre et sa cérémonie d’accueil officielle le 12 septembre à la Place du Souvenir africain, la flamme entamera son périple dans la région de Dakar du 14 au 27 septembre. Elle traversera ensuite les 13 autres régions du Sénégal du 29 septembre au 24 octobre, passant successivement par Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avec des étapes marquées à Saly et Rufisque. Son retour final dans la région de Dakar est prévu du 28 au 30 octobre, avant la cérémonie d’ouverture du 31 octobre marquée par l’allumage de la vasque à la Place de la Nation.

​Premier événement olympique organisé sur le sol africain, ces JOJ rassembleront près de 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier autour de plus de vingt disciplines, sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». La flamme continuera de brûler jusqu’au 13 novembre 2026, au terme de deux semaines de compétition et de festivités sportives internationales.