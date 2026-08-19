Assez, le Sénégal n’est pas votre ring !

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Peuple du Sénégal, écoutez-moi bien.

Depuis quelques semaines, à l’Assemblée Nationale, on joue. On s’amuse.

Propositions de lois par-ci. Amendements pour bloquer par-là. Votes reportés. Micro tendus. Buzz médiatique.

Et pendant que vous vous battez, le Sénégal souffre.

Pendant que les députés et le Gouvernement règlent leurs comptes,

Le jeune de Guédiawaye dépose 50 CV et on ne l’appelle pas. Chômage.

Le paysan de Nioro jette ses tomates parce que la piste est impraticable. Agriculture à l’abandon.

La mère de famille à Thiès coupe le courant parce que la facture a doublé. Pouvoir d’achat en miettes.

Vous avez oublié pourquoi on vous a mis là !

À l’Exécutif : Gouverner ce n’est pas imposer. C’est écouter, concerter, respecter l’Assemblée.

Au Législatif : Légiférer ce n’est pas bloquer. C’est construire, amender pour améliorer, pas pour tuer.

Vous n’êtes pas des adversaires. Vous êtes des collègues. Des serviteurs.

Le Sénégal ne vous appartient pas. Il nous appartient tous

1. Stop aux lois de vengeance. On ne fait pas une loi pour humilier l’autre camp. On fait une loi pour nourrir le peuple.

2. Priorité nationale maintenant. 6 mois. 6 mois où on met de côté l’ego. Et on vote : Emploi Jeunes. Agriculture. Santé. Éducation. Rien d’autre.

3. Si vous bloquez, vous répondez. Chaque mois sans vote sur l’emploi et l’agriculture, c’est un mois de honte pour vous devant l’Histoire.

Nous ne voulons plus de spectacle. Nous voulons des résultats.

Le Sénégal n’a pas voté pour des gladiateurs. Il a voté pour des bâtisseurs.

Alors relevez-vous. Parlez-vous. Et travaillez.

Parce que le peuple vous regarde. Et le peuple est fatigué.

Le Sénégal d’abord. Le reste après.

Je vous remercie.

Le Maire Daouda Thiane