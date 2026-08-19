Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Législatives 2024: Vers une alliance entre le Ps et Aïssata Tall Sall
Législatives 2024: Vers une alliance entre le Ps et Aïssata Tall Sall

​Vie chère au Sénégal : Aïssata Tall Sall appelle à agir pour le social

19 août 2026 Actualité

La députée Aïssata Tall Sall appelle ses collègues parlementaires à accorder davantage d’attention aux difficultés  économiques et sociales auxquelles sont confrontés les ménages sénégalais. Elle s’est exprimée mardi, lors de l’examen en plénière du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Prenant la parole à l’Assemblée nationale, l’ancienne ministre a invité les élus à ne pas perdre de vue les préoccupations quotidiennes des populations, dans un contexte marqué notamment par la hausse du coût de la vie.

« Les vraies difficultés des Sénégalais », a-t-elle insisté, en appelant les députés à davantage se pencher sur les problèmes que les citoyens leur signalent au quotidien.

Aïssata Tall Sall a notamment fait référence aux débats récents sur les déclarations de patrimoine des principales autorités de l’État. « Depuis hier, nous débattons, nous discutons, parfois même nous nous chamaillons sur la déclaration de patrimoine du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre », a-t-elle relevé.

Sans contester la pertinence de ces discussions, la députée estime que celles-ci ne doivent pas détourner les parlementaires des préoccupations immédiates des populations.

« Parlons-nous, nous les députés élus du peuple, sur les déclarations des difficultés que les Sénégalais nous envoient chaque jour et le soir dans leur foyer ? », a-t-elle lancé.

À travers cette interpellation, Aïssata Tall Sall appelle ainsi l’Assemblée nationale à placer les préoccupations sociales et économiques des ménages au cœur de son action parlementaire, informe le Temoin.

Tags

Vérifier aussi

nabou leye 1

Affaire Aziz Dabala : la défense saisit la Chambre d’accusation pour une mise en liberté d’office

Le dossier judiciaire concernant Marème Lèye, dite Nabou Lèye, connaît un nouveau développement devant la …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved