Acte contre nature à Yeumbeul : Surpris sur une terrasse, deux hommes placés sous mandat de dépôt

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À Yeumbeul, une scène pour le moins particulière a conduit deux hommes derrière les barreaux. Assane Sow, 25 ans, sans emploi, et Pape Ndéné Bop, 43 ans, menuisier métallique, ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye avant d’être placés sous mandat de dépôt pour acte contre nature.

Les faits se sont produits le 15 août dernier, aux alentours de 21 heures. Un locataire de l’appartement serait monté sur la terrasse pour prendre l’air. C’est là qu’il aurait découvert deux hommes, pantalons baissés. Dans son témoignage consigné dans le procès-verbal, il affirme les avoir vus dans une position sexuelle, avec des mouvements de bassin.

Les deux individus ont aussitôt remonté leurs pantalons en constatant la présence du témoin. Celui-ci affirme avoir verrouillé la porte d’accès à la terrasse afin de les empêcher de s’enfuir, avant d’alerter les policiers. Les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul se sont transportés sur place. Les deux hommes ont été interpellés puis conduits au commissariat, où ils ont été placés en garde à vue.

Face aux enquêteurs, Pape Ndéné Bop reconnaît avoir été surpris avec Assane Sow. Il réfute cependant l’existence d’une pénétration, affirmant que les faits se sont limités à des frottements. Le menuisier métallique reconnaît, par ailleurs, avoir déjà eu des relations intimes avec deux hommes. Il cite Assane Sow ainsi qu’un autre individu rencontré à la plage de Yeumbeul Asecna.

Mais son audition ne s’arrête pas là. Interrogé sur Assane Sow, il affirme que ce dernier présenterait des facultés mentales altérées et vivrait dans la rue. Bop indique également être lui-même sujet à des épisodes de perte de raison.

Le passage en psychiatrie

Le comportement d’Assane Sow a, lui, suscité des interrogations chez les enquêteurs. À son arrivée au commissariat, les policiers disent avoir relevé des « signes manifestes de démence ». Sur réquisition médicale, le jeune homme a été conduit au service psychiatrique de l’hôpital Général Idrissa Pouye, ex-CTO.

Lors de son audition, le jeune homme, domicilié à Touba Séras, a eu du mal à répondre aux questions. Le procès-verbal mentionne des rires ainsi qu’un « regard vide ».

Sur les faits, Assane Sow nie avoir été pénétré. Il affirme que Pape Ndéné Bop se couchait sur lui pour procéder à des frottements. Interrogé sur le nombre de partenaires masculins qu’il a eus, il répond : « Zéro ».

À la question de savoir ce que représente Pape Ndéné Bop pour lui, il a répondu par un rire, avec le « regard vide » décrit par les enquêteurs.

Déférés par le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Ils doivent comparaître le 24 août 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.