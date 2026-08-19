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Alioune Diagne (artiste plasticien) : l’affiche des JOJ – Dakar 2026 «est un manque total de respect»

19 août 2026 Actualité

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. C’est le premier événement olympique de l’histoire organisé en Afrique, réunissant environ 2.700 athlètes à Dakar, Diamniadio et Saly. A moins de trois mois de l’événement, les organisateurs ont dévoilé l’affiche officielle de cette compétition de la jeunesse. Celle-ci fait cependant l’objet de critiques.

Dans les colonnes de L’Observateur, ce mercredi, Alioune Diagne, artiste plasticien, dit avoir ressenti «un manque de respect total» lorsque le visuel des JOJ a été présenté. «Vendredi dernier (14 août), alors que je regardais des publications sur Internet, je suis tombé sur l’affiche officielle des JOJ. J’ai constaté qu’elle avait été réalisée à l’aide  de l’intelligence artificielle. Je l’ai vécu comme un manque total de respect», s’est plaint l’artiste.

A l’instar de nombreux artistes, Alioune Diagne avait présenté une création  graphique pour le visuel des JOJ. Il a donc précisé que sa critique n’est aucunement liée au rejet de son œuvre. «Ce qui me dérange, ce n’est pas que mes propositions n’aient pas été retenues. Ils avaient parfaitement le droit de choisir une autre affiche. Mais j’estime qu’ils auraient dû au minimum m’appeler pour m’informer, puisque ce sont eux qui m’avaient initialement contacté», a-t-il précisé.

Par ailleurs, l’artiste soupçonne les JOJ d’avoir plagié sa création artistique. «Je retrouve dans l’affiche officielle certains éléments et certaines idées que j’avais présentées dans mes esquisses. Je ne dis pas que l’affiche officielle est une production exacte de mon travail, mais je sentiment que certaines idées ont été reprises», a-t-il accusé, dénonçant «un problème de transparence», puisqu’il n’y aurait pas eu un appel à candidature pour la réalisation de l’affiche des jeux.

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