Yoro Mangara « Je ne verrai pas un seul joueur (sénégalais) qui pourrait venir regarder Patrick Vieira dans les yeux pour … »

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C’est un secret de polichinelle. Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur des Lions du Sénégal. L’ex-international français a signé un contrat de 4 ans avec la Fédération sénégalaise de football (FSF). Sa nomination n’échappe pas aux commentaires des chroniqueurs sportifs.

« Avec Patrick, ça ne passera pas »

Le journaliste sénégalais Yoro Mangara, habitué aux plateaux de « Radio Foot Internationale », trouve que l’arrivée du champion du monde français dans la tanière des Lions va calmer les ardeurs de ceux qui réclament une place dans le groupe alors qu’ils ne sont pas compétitifs.

« Je ne verrai pas un seul joueur qui pourrait aujourd’hui, grâce à son CV, venir regarder Patrick les yeux dans les yeux pour réclamer une convocation, alors qu’il n’a plus le niveau », a déclaré le chroniqueur sportif. Pour lui, ce genre d’attitude « pourrait passer avec les autres sélectionneurs, mais avec Patrick, ça ne passera pas. Il a joué à des niveaux, peut-être à part Sadio Mané, personne d’autre n’a joué », assure le journaliste.

« On prend un joueur qui est compétitif »

En ce qui concerne les cadres vieillissants, il pense que le natif de Dakar saura comment s’y prendre. « Patrick a été un joueur de haut niveau, donc il sait ce que c’est qu’un joueur de haut niveau. On prend un joueur qui est compétitif », a déclaré Yoro Mangara.