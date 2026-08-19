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Diphtérie : des cas enregistrés à Kédougou et Saraya, quatre enfants pris en charge au service de pédiatrie

19 août 2026 Actualité

Des cas de diphtérie ont été enregistrés dans les districts sanitaires de Kédougou et de Saraya (sud-est). Au Centre hospitalier régional Amadou Dansakho de Kédougou, quatre enfants diagnostiqués positifs ont été pris en charge au service de pédiatrie.

Après leur traitement, les quatre enfants ont été libérés. Ils bénéficient désormais d’un suivi médical régulier avec des rendez-vous programmés pour contrôler leur évolution.

Une surveillance est également mise en place autour des cas confirmés. Leur entourage, notamment leurs voisins, fait l’objet d’un suivi afin de détecter rapidement d’éventuels nouveaux cas et de limiter les risques de propagation de la maladie. Les services sanitaires restent mobilisés pour assurer la surveillance épidémiologique dans les zones concernées.

Selon la RFM, les autorités sanitaires invitent les populations à rester vigilantes et à consulter rapidement les structures de santé en cas d’apparition de signes suspects. Une prise en charge précoce permet de limiter les complications et de réduire les risques de transmission.

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