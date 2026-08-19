«Séquestration et actes contre nature» : le plaignant placé en garde à vue avec ses présumés bourreaux

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C’est le journal Libération qui révèle l’information, dans son édition de ce mercredi. Le 10 août 2026, Ousmane Fofana, 49 ans, traiteur domicilié à Rufisque, s’est rendu à la Sûreté urbaine pour déposer une plainte. Il accusait quatre jeunes d’extorsion de fonds et de séquestration. Les mis en cause ont été identifiés comme : Assane L., 23 ans, maçon résidant à la Cité Tacko ; Ousseynou L., 23 ans, maçon à la Cité Tacko ; M. Gueye, 17 ans, footballeur amateur originaire de Joal et de passage à Rufisque ; et Mass Faye, 21 ans, ouvrier au quartier Darou-Rahmane.

Une interpellation orchestrée lors d’un rendez-vous piège

Au moment de son audition, Ousmane Fofana recevait encore des appels d’Ousseynou Ly. Ce dernier lui réclamait 300 000 FCFA et lui donnait rendez-vous au quartier Fass Container. Avec la collaboration du plaignant, les enquêteurs ont organisé une filature. Les quatre jeunes se sont présentés au lieu du rendez-vous et ont été immédiatement interpellés.

Des aveux et un revirement de l’enquête

Entendus, les quatre suspects ont reconnu les faits. Ils ont expliqué avoir agi en raison des avances jugées indécentes du plaignant. Selon eux, ils avaient planifié de le séquestrer à son domicile afin de lui dérober son argent.

Dans un premier temps, ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol avec violence, collecte illicite de données à caractère personnel, tentative d’extorsion, violation de domicile, violences et voies de fait.

L’enquête s’oriente vers des actes contre nature

Compte tenu des déclarations concordantes et de certains éléments du dossier, l’enquête a été élargie. Une réquisition a été adressée au directeur de l’hôpital Youssou Mbargane Diouf pour des examens sérologiques et des prélèvements anaux sur l’ensemble des personnes impliquées.

Les tests sérologiques se sont révélés négatifs pour tous. En revanche, les examens rectaux ont mis en évidence une ulcération à 12h chez Assane Ly et une lésion linéaire de moins d’un millimètre chez Mass Faye. Confrontés à ces résultats, les deux hommes ont nié tout rapport sexuel avec le plaignant, sans fournir d’explication médicale.