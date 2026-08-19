Saly : disparition de 12 millions F CFA, 6 millions sous le lit, retrait de plainte par l’amante… Le récit d’un procès rocambolesque

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À Saly, une rocambolesque affaire de vol portant sur 12 millions de francs CFA a conduit M. D. Dieng en détention après les accusations de sa compagne, D. R. Kanouté. Arrivée de France pour des vacances et un projet immobilier avec son amant de longue date, la jeune femme séjournait avec lui dans la station balnéaire lit-on sur Seneweb.

Mais après une soirée au restaurant, relate L’Observateur, la romance a tourné « en eau de boudin ». Au réveil, la compagne a constaté la disparition de son enveloppe de 12 millions, alors que son amant s’était absenté aux aurores. Désigné comme le principal suspect car étant le seul à « connaître l’emplacement de la cachette », M. D. Dieng a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt.

Lors de sa garde à vue, un détail troublant est survenu : le prévenu a demandé à son neveu d’aller récupérer 6 millions sous le lit de la chambre d’hôtel, soutenant qu’il s’agissait d’un « prêt à rembourser » à sa compagne, détaille le journal, qui a assisté à l’audience.

À la barre, l’audience a été marquée par un « spectaculaire revirement », souligne la même source. Présentant une lettre de désistement, D. R. Kanouté s’est dédite et a « lavé à grande eau son amant », se disant convaincue qu’il n’est pas son voleur et affirmant « lui avoir confié à plusieurs reprises de fortes sommes d’argent qu’il lui rendait intactes ». De son côté, le prévenu a contesté vigoureusement les faits et justifié son réveil matinal par une « frustration » après que sa compagne « s’est refusée à deux reprises à lui ».

Alors que les 12 millions restent introuvables, le procureur a requis deux ans de prison ferme et 100 000 FCFA d’amende. Le juge a rejeté la demande de liberté provisoire et a fixé le délibéré au 3 septembre 2026, signale le quotidien du Groupe futurs médias.