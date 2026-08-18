« Le prix du baril n’est pas fixé à Dakar » : La riposte musclée d’Aldiouma Sow contre la « faction messianique populiste »

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Membre de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, Aldiouma Sow réagit à la hausse des prix du carburant. Dans un post diffusé sur X, le coordonnateur de Diomaye Président qualifie Pastef de « faction messianique populiste », qui vise à manipuler l’opinion en réduisant cette mesure à un simple choix politique fait dans l’optique de renouer les liens avec le FMI. Il accuse ses détracteurs de « manipulation des masses ».

Réagissant au nom de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, Aldiouma Sow rejette l’idée que cette mesure ne soit qu’un choix politique isolé. « Le prix du baril de pétrole n’est pas fixé à Dakar », rappelle-t-il, soulignant qu’il s’agit de l’une des matières premières les plus volatiles au monde, adossée à un dollar fort, dans un contexte marqué par la crise au Moyen-Orient.

Pour lui, cette hausse traduit une tendance mondiale : « D’autres pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina, l’Inde et la Chine ont également dû relever leurs prix à la pompe pour faire face à cette conjoncture mondiale. »

Sur le plan budgétaire, Aldiouma Sow défend un ajustement qui va permettre au Gouvernement de « limiter l’impact des subventions faites au secteur énergétique », afin de ne pas priver d’autres secteurs sociaux — notamment la santé, l’éducation, la sécurité et l’agriculture — des ressources nécessaires à leur développement. Il chiffre l’économie mensuelle réalisée à hauteur de 9,7 milliards de F CFA, tout en précisant que l’État continue de subventionner chaque litre consommé.

Le responsable politique s’en prend ensuite à ce qu’il appelle la faction messianique populiste : « Elle continue son approche de communication non viable, centrée sur la simplification, la confusion et les raccourcis qui sont des techniques de manipulation des masses bien connues des mouvements populistes et totalitaires. Ce ne sont que des rancuniers qui cherchent et continueront à trouver la petite bête dans les mesures du Gouvernement pour venger le licenciement du Messie de la Primature. »