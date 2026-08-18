Gamou 2026 à Marsassoum : El Hadji Bamarou Dramé renouvelle son soutien aux foyers religieux avec l’octroi de bœufs

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À l’occasion du Gamou 2026, El Hadji Bamarou Dramé renouvelle son engagement auprès des foyers religieux de Marsassoum et environs avec l’envoi de bœufs pour accompagner les grandes célébrations du Mawlid. Un geste de générosité et de solidarité envers les foyers qui accueillent chaque année des milliers de fidèles.

Voilà maintenant huit ans que le chef d’entreprise et homme d’affaires œuvre pour les bonnes causes à l’approche de la commémoration de la naissance du Prophète. De manière totalement désintéressée, il distribue des biens et des moyens logistiques pour soulager les comités d’organisation et faciliter l’accueil des pèlerins.

Cet élan de bienfaisance bénéficie particulièrement aux populations de la commune de Marsassoum, ainsi qu’à plusieurs localités environnantes comme Kankaba, Sourakounda, Diakha et Djibabouya.

En perpétuant ces actions année après année, El Hadji Bamarou Dramé réaffirme son attachement à la cohésion sociale, aux valeurs de partage et au rayonnement des foyers religieux de la région.