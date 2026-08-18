Sénégal : le FMI en mission à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026

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Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Mercedes Vera Martin, cheffe de mission pour le Sénégal, effectuera une visite à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026, a annoncé ce lundi 17 août l’institution sur son site officiel.

Au cours de cette mission, les services du FMI et les autorités sénégalaises poursuivront leurs discussions en vue de progresser vers une convergence de vues sur les politiques et les réformes susceptibles d’être soutenues par un accord de financement avec le FMI.

La mission intervient alors que Dakar et le Fonds poursuivent leurs discussions autour d’un éventuel nouveau programme soutenu par le FMI.

L’institution reste déterminée à soutenir le Sénégal dans ses efforts visant à préserver la stabilité macroéconomique et à promouvoir une croissance durable et inclusive.

Les services du FMI échangeront également avec différents acteurs économiques et sociaux au cours de la mission. Une déclaration de Mercedes Vera Martin est attendue à l’issue de la mission.

Pour rappel, lors de sa précédente mission à Dakar, du 15 au 19 juin, le FMI avait relevé les progrès réalisés par les autorités sénégalaises dans le renforcement de la gestion des finances publiques, de la gouvernance budgétaire et de la transparence.

L’institution avait toutefois estimé que des actions supplémentaires restaient nécessaires pour progresser vers la clôture du dossier de « misreporting ».