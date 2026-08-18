Règlement de comptes entre ex : iPhone 17 Pro Max et pluie de millions F CFA, elle accepte les cadeaux du mari mais refuse le lit conjugal

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El Hadji Alé Sarr a obtenu gain de cause. Le tribunal a reconnu son ex-épouse, Hawa D., coupable d’escroquerie au mariage et l’a condamnée à six mois de prison ferme et à lui verser 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le plaignant avait porté plainte contre celle dont il a divorcé au bout de quelques mois de mariage, lui reprochant d’avoir accepté ses cadeaux en refusant qu’il consomme leur union.

D’après le récit de L’Observateur, El Hadji Alé Sarr a déclaré avoir offert à sa future femme, pour leur mariage, un iPhone 17 Pro Max et 500 mille francs CFA. Il lui aurait ensuite prêté 300 mille francs CFA puis remis 1 million pour régler un problème foncier. Sans compter les 30 mille hebdomadaires d’argent de poche.

L’ex-mari manquera de s’arracher les cheveux lorsque de retour d’un voyage, il se rend au domicile de son épouse et constate que le lit pour lequel il avait décaissé 1,3 million de francs CFA n’a pas été acheté comme prévu.

«Mais le point le plus sensible reste la consommation du mariage, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias. El Hadji Alé Sarr affirme que son épouse refusait tout rapprochement et qu’ils n’ont jamais consommé leur union. Il soutient même avoir été photographié dans le lit conjugal avec des ceintures de perles et de l’encens, dans ce qu’il considère comme une mise en scène destinée à faire croire le contraire.»

À la barre, raconte L’Observateur, la mise en cause a déclaré que les cadeaux étaient librement consentis avant de jurer que son ex-mari a consommé le mariage durant le Ramadan et au cours de plusieurs nuits qu’ils auraient passé ensemble. «Concernant le lit, déroule le journal, elle reconnaît avoir reçu 1,3 million, mais explique avoir utilisé une partie de l’argent pour payer le loyer, des

dettes à la boutique et des factures d’eau et d’électricité.»

La partie civile avait réclamé 4,5 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le procureur avait requis 1 an ferme avec mandat de dépôt. La défense avait plaidé la relaxe pure et simple ou au bénéfice du doute. Le juge a retenu six mois ferme et 3 millions de francs CFA à remettre à la partie civile.