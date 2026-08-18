Kamb : Pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations, la municipalité met à la disposition des médicaments d’une valeur de 5 millions de FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Soucieuse d’améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge sanitaire, la municipalité de Kamb, sous la direction du maire Birame Ba, a procédé hier lundi à la distribution d’un important lot de médicaments destiné aux structures de santé locales. La cérémonie s’est tenue à Kamb, chef-lieu de la collectivité territoriale.

Cette année, à l’image de 2025,.le montant de la dotation reste inchangé ( 5 millions de FCFA). Les principaux bénéficiaires sont les postes de santé et cases de santé répartis dans la commune.

Répartition des médicaments

Selon les précisions fournies lors de la cérémonie : Poste de santé de Kamb : 2 000 000 FCFA de médicaments..Poste de santé de Gouloum : 1 050 000 FCFA. Cases de santé de Ndothie, Thicogne et Mbayène Thiasdé : 600 000 FCFA chacune, la case de santé de Rotto Ery reçoit 150000 fcfa.

Le maire Birame Ba a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement du Sénégal, qui a mis à la disposition les fonds destinés à cette dotation très attendue par les populations. Il a également salué l’engagement des conseillers municipaux, des techniciens de santé et des partenaires impliqués dans la répartition transparente des ressources.

Des engagements pour l’avenir

Dans son allocution, le maire a insisté sur la nécessité de garantir l’accessibilité des médicaments aux populations, premières concernées par cette initiative. Il a également réaffirmé la volonté de la municipalité d’accompagner durablement les postes et cases de santé, notamment en soutenant le personnel communautaire pour une prise en charge efficiente.

A l’occasion, les services de santé et la population de la localité, ont sollicité une hausse du fond de dotation alloué aux structures médicales du milieu. Face à la demande d’augmentation du fond de dotation, le maire de Kamb Birame Ba ,conscient de l’invite ( hausse du fond de dotation) ,dira qu’il verra au niveau du conseil municipal comment faire pour augmenter le fond de dotation.

En marge de la réception du fond de dotation, l’édile Birame Ba, a lancé un vibrant appel à l’endroit du médecin chef du district de Dahra Djoloff ( Docteur Abdou Ndiaye) et les autorités administratives de la localité afin que les cases de santé de Mbayène Thiasdé et Ndothie soient érigées en poste de santé. Poursuivant, le premier magistrat de Kamb Birame Ba de rappeler qu’à Mbayène Thiasdé, il y a des logements pour l’agent sanitaire ( ICP,) , la construction d’une maternité entre autres .

Il faudra noter la satisfaction des populations de Kamb en vers le maire Birame Ba car selon elles,<< l’édile de Kamb ne ménage aucun effort pour une meilleure condition de vie et d’existence de ses administrés. >> ont elles reconnu.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs collaborateurs municipaux, responsables sanitaires et chefs de village, témoignant de l’importance accordée à cette action en faveur de la santé publique.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)