Daba Code Ndiaye membre fondateur Kiiraay demande la dissolution de l’Assemblée

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IIRAAY FRAPPE FORT : DABA CODE NDIAYE, NATIVe DE NDIAGANIO, SOMME DIOMAYE DE DISSOUDRE L’ASSEMBLÉE

Le ton est monté d’un cran. Dans un communiqué publié le 18 août 2026 et parvenu à notre rédaction, Daba Code Ndiaye, Responsable politique National de Kiiraay, membre fondateur du parti présidentiel et ancienne responsable APR à Sicap depuis 2010, sort de sa réserve et tacle directement Ousmane Sonko tout en exigeant du Président Bassirou Diomaye Faye qu’il envisage la dissolution de l’Assemblée nationale.

Basée à Mbour, et native de Ndiaganiao, ancienne présidente du Mouvement National « Essentiel », Daba Code Ndiaye n’est pas une novice en politique. Cadre de terrain et figure de proue de la Petite Côte, sa sortie pèse d’autant plus qu’elle intervient au cœur d’un bras de fer institutionnel déclenché par une récente sortie du Président de l’Assemblée Nationale Ousmane Sonko sur les fonds politiques et les initiatives parlementaires lancées dans la foulée, perçues comme une atteinte aux prérogatives constitutionnelles du chef de l’État. Derrière le débat affiché sur la transparence se dessine une offensive de la majorité parlementaire de PASTEF, accusée par Kiiraay de vouloir étendre son pouvoir au-delà du cadre prévu par la Constitution. « Favorable à la transparence et à la reddition des comptes », la dame de fer de la petite Côte exige toutefois que le contrôle des ressources se fasse avec « rigueur, impartialité et respect de la séparation des pouvoirs ». Le message est clair : une légitimité électorale ne saurait se transformer en toute-puissance. En brandissant la menace de la dissolution, arme constitutionnelle ultime, Kiiraay pose un ultimatum. Si le fonctionnement normal des institutions devient impossible, le Président doit prendre ses responsabilités et rendre la parole au peuple. C’est la ligne rouge. Le Responsable National de Kiiraay rappelle ainsi que le Sénégal ne se gouverne ni par confiscation ni par contournement des règles, et que la stabilité de la République repose sur l’équilibre entre exécutif et législatif. Avec cette sortie, Daba Code Ndiaye et Kiiraay choisissent le rapport de force. Il ne s’agit plus de commenter les dérives, il s’agit de les bloquer. En sommant le Président de défendre la Constitution jusqu’à dissoudre l’Assemblée si nécessaire, le mouvement présidentiel se pose en rempart contre toute dérive majoritaire. Le Sénégal est prévenu : disposer d’une majorité à l’Assemblée ne donne pas le droit de tout s’autoriser. Et si la crise institutionnelle persiste, ce sera au peuple, une fois encore, de trancher. Car au-delà des postures, la République vaut plus que les ambitions d’un camp.