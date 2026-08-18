Patrice Vieira confirmé sélectionneur des « Lions » par la Fédération sénégalaise de football

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L’information n’est pas vraiment une surprise. Depuis plusieurs jours, elle circulait, comme l’a déjà écrit PressAfrik. Dans un communiqué, ce mardi, la Fédération sénégalaise de football dit avoir finalement opté pour le technicien Patrick Vieira, ancien capitaine des Bleus, comme sélectionneur de l’équipe nationale A. Son nom a même «fait l’unanimité» au sein du Comité exécutif (Comex) qui s’est réuni en urgence le lundi 17 août à 15h.

«À l’issue des délibérations, le Comité d’Urgence a entériné, à l’unanimité de ses membres, la nomination de Patrick Vieira au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal. Ce choix stratégique marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en parfaite adéquation avec les ambitions sportives de notre pays», a écrit la Fédération, précisant que «les prochaines étapes de son installation, feront l’objet d’une communication ultérieure».

Par ailleurs, même si la FSF a affirmé que les «échanges relatifs aux modalités administratives et contractuelles de (la) prise de fonction se poursuivent entre les parties», nos confrères du journal Les Echos ont déjà révélé que le salaire mensuel de Patrick Vieira tournerait autour de 35 millions FCFA.