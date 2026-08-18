Nomination du prochain Directeur général de l’ARTP : Les cadres plaident l’expertise interne et le mérite

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L’Amicale des Cadres de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) salue la décision des autorités de recourir à un appel à candidatures pour recruter le prochain Directeur général de l’ARTP. Elle appelle, dans ce cadre, à une juste valorisation des candidatures internes répondant pleinement aux exigences de la fonction.

Elle voit dans cette démarche une avancée significative en matière de transparence, d’égalité des chances et de promotion du mérite, en phase avec l’exigence de renforcer la gouvernance des institutions publiques et de placer la compétence au cœur de leur direction.

Dans cet esprit, l’Amicale des Cadres demande respectueusement aux autorités d’accorder une attention particulière aux candidatures internes qui satisfont pleinement aux exigences de compétence, d’expérience, d’intégrité, d’indépendance et d’aptitudes managériales requises pour cette haute fonction.

Cette position s’inscrit notamment dans l’esprit de la loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics, qui consacre l’indépendance des institutions de régulation, la rigueur des procédures de recrutement et le principe de nominations fondées sur des qualifications reconnues.

Cette démarche ne vise pas à privilégier une candidature en dehors des règles établies, mais à faire reconnaître, dans le cadre même de la sélection, les atouts spécifiques que peut présenter une expertise développée au sein de l’Autorité.

Pour l’Amicale des Cadres, la nomination d’un cadre issu de l’ARTP — dès lors que son profil satisfait aux critères du poste — offrirait des garanties précieuses pour la continuité et l’efficacité de l’action publique. Elle permettrait notamment de valoriser :

une connaissance approfondie des secteurs des télécommunications, du numérique et des postes ;

une maîtrise des missions, procédures, enjeux techniques et équilibres institutionnels propres à l’ARTP ;

une expérience directe de la régulation, de la protection des usagers et de la préservation d’une concurrence saine et loyale ;

la continuité de la gouvernance et la préservation de la mémoire institutionnelle ;

le mérite, l’engagement et les compétences développées au sein de l’Autorité.

Au-delà de la reconnaissance des parcours professionnels, une telle orientation adresserait à l’ensemble des agents de l’ARTP un signal fort : celui d’une administration qui valorise l’excellence, la loyauté institutionnelle et la progression au mérite. Elle renforcerait également la motivation des équipes et leur adhésion aux orientations stratégiques de l’État, notamment à l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et au New Deal technologique.

L’Amicale réaffirme son attachement aux principes de mérite, de compétence, d’intégrité, d’indépendance, d’éthique et de bonne gouvernance qui doivent guider le choix du prochain Directeur général de l’ARTP. Elle remercie les autorités pour l’ouverture et la transparence de la procédure engagée et demeure convaincue que ce choix contribuera à consolider la régulation des télécommunications, du numérique et des postes au service du développement économique et social du Sénégal.