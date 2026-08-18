Dahra Djoloff : la Zone A à pieds d’œuvre pour un meilleur cadre de vie et un bon comportement des jeunes.

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A Dahra Djoloff, le championnat national populaire, communément appelé « Navétanes », dépasse désormais le simple cadre sportif dans la zone A .En effet, la parfaite synergie au sein des A.S. C affiliées, les responsables de la zone A multiplient les initiatives citoyennes, sociales et environnementales au bénéfice de la population. Ainsi, dans le cadre de ses activités, la Zone A sous la houlette de son président Kalidou Ba affectueusement appelé Sidaty a organisé 48 heures d’actions citoyennes au bénéfice de la communauté.. On ne le dira jamais assez, deux grands panels consacrés respectivement à la lutte contre la drogue et la jeunesse, ainsi qu’aux principales innovations du nouveau Code des sports ont été les principales communications de la jeunesse de la Zone A .

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‎Le premier panel, animé par Dr Baba Dior Diop, médecin-chef du centre de santé de Dahra Mbayène, a porté sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Face à des responsables de zones et d ’ASC, des entraîneurs, des joueurs et des supporters, le spécialiste (.Docteur Baba Dior Diop) a insisté sur l’importance de la prévention et de la sensibilisation pour faire face à un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans le pays.

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‎Selon lui, la sensibilisation doit être menée de manière permanente afin de mieux protéger la jeunesse contre les conséquences liées à la consommation de substances dangereuses.

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‎Le second panel, animé par M. Mouhamed Sidy Aly Ndao, chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports de Linguère, a permis aux acteurs sportifs de mieux comprendre les orientations du secteur et les nouvelles réglementations adoptées par les autorités pour améliorer la pratique et l’organisation du sport.

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Des activités non moins importantes (le récital de Coran en la mémoire des disparus notamment Abdou Sow, Mamadou. Moustapha Ngom et des actions environnementales ) ont marqué les deux journées menées dans la Zone A.

‎De fait , pour un meilleur cadre de vie ,une vaste opération de reboisement dans plusieurs endroits stratégiques de Dahra Djoloff ont été enregistrées .A l’occasion, les participants ont ciblé notamment les structures sanitaires de la ville, la Grande Mosquée, la Brigade des sapeurs-pompiers et le foirail de Dahra.

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‎Dans le cadre de cette initiative environnementale, 10 arbres ont également été remis à chacune des ASC de la Zone A.

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‎Le président Kalidou Ba et l’ensemble de ses collaborateurs ont invité les responsables des ASC à veiller attentivement à la préservation et à l’entretien des arbres mis à leur disposition.

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‎Le stade Bassirou Sidy Ndiaye au cœur des attentes interpellé sur les travaux de réfection du stade Bassirou Sidy Ndiaye de Dahra, le président de la Zone A Kalidou Ba s’est félicité des efforts consentis par la mairie de Dahra non sans attendre avec enthousiasme l’achèvement des travaux, annoncé pour le mois de décembre par les autorités municipales.

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‎À travers ces initiatives, la Zone A de Dahra entend ainsi démontrer que les Navétanes peuvent constituer un véritable levier de mobilisation citoyenne, de sensibilisation et de développement local, au-delà des activités sportives.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)

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