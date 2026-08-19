«Ce sont des Maybach, des voitures de luxe…» : Abdourahmane Diouf révèle sur les voitures achetées par Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Abdourahmane Diouf, le responsable du parti présidentiel, s’est exprimé, ce mardi, sur les propos de Ousmane Sonko. Le leader de Pastef avait déclaré, dimanche dernier, avoir acheté des véhicules avec les fonds politiques de la primature.

«Moi, quand j’étais ministre de l’Enseignement supérieur, mon véhicule était tombé en panne au milieu de la route alors que je me rendais à un match du Sénégal. C’était à deux jours du remaniement. Toutes les voitures étaient brinquebalantes», a indiqué Abdourahmane Diouf sur Solo Média.

Il affirme qu’à l’époque, c’est Ousmane Sonko, alors Premier ministre, qui avait donné des instructions pour qu’il n’y ait pas d’achat de véhicules. Et ce qui semble surprendre M. Diouf, c’est qu’à «la même année, (Ousmane Sonko) dit avoir pris plus de 900 millions pour acheter des voitures».

«Et ce ne sont pas n’importe quelles voitures, ce sont des Maybach, des voitures de luxe, avec des fonds politiques », a déclaré M. Diouf.

Selon lui, Ousmane Sonko savait également que les textes de l’administration proscrivent l’achat de biens d’occasion par l’État. « De plus, ce sont des véhicules considérés comme des biens criminels et récupérés par l’État », s’est indigné le ministre sur le plateau de Solo Média.