Linguère : le bitumage de l’ axe Dahra – Mbayène Thiasdé: Une demande sociale selon les usagers

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A mis cheval entre les deux communes : Thiamène Pass et Kamb ( département de Linguère), la montagne communément appelé Montagne Gouye Teud où est traversé l’axe Dahra- Mbayène Thiasdé reste et demeure un véritable parcours de combattant pour les usagers. Pire encore, selon les passagers de cette voie ( Dahra Djoloff- Mbayène Thiasdé, il urge le bitumage du dit piste jusqu’au Walo (Région du Nord) qui est devenu aujourd’hui une demande sociale. En clair, d’après El Hadji Diba un résident de la localité ,la montagne de Gouy Teud présente un potentiel danger et même avant celle-ci ,( montagne de Gouy Teud) il ya un grand trou ainsi qu’une fissure de la piste qui pourrait faire un jour source de danger rappelle El Hadji Diba pour qui << J’ai interpellé deux fois le maire Moussa Ndiaye de Thiamène Pass sur le danger de la montagne de Gouy Teud >> renchérit-il.

Le moins que l’on puisse dire , en cette période hivernale, l’axe Dahra Djoloff – Mbayène Thiasdé en état défectueux indescriptible hante le sommeil des usagers qui lancent un appel pressant auprès des autorités locales et administratives pour booster l’essor économique dans les collectivités territoriales Dahra, Kamb et Thiamène Pass.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)