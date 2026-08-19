Prévisions saisonnières 2026 (4e mise à jour) : l’ANACIM annonce un risque de déficit pluviométrique en septembre

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L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié la quatrième mise à jour de ses prévisions saisonnières des précipitations pour l’année 2026.

Selon l’Agence, ces prévisions sont établies à partir de l’analyse des conditions océaniques et atmosphériques à grande échelle, notamment les températures de surface de la mer et la circulation atmosphérique. Elles fournissent des indications sur les tendances probables de la saison des pluies.

Une situation globalement satisfaisante

Depuis le début de la saison des pluies jusqu’à mi-août 2026, les cumuls pluviométriques présentent une répartition contrastée sur le territoire, avec des quantités généralement plus importantes dans le Sud, l’Est et certaines zones du Centre, et plus faibles au Nord et Nord-Ouest.

Comparativement à la normale 1991-2020, la situation est globalement normale à excédentaire sur une bonne partie du pays. Les excédents sont particulièrement marqués sur une large bande allant du Nord-Ouest vers l’Est, notamment dans les régions de Louga, Diourbel et Tambacounda.

En revanche, des poches déficitaires persistent dans certaines parties du Centre-Ouest, notamment vers Fatick-Kaolack, ainsi que localement vers Matam et Kédougou.

Ainsi, à ce stade, l’Anacim souligne que les quantités de pluie se caractérisent globalement par une situation relativement satisfaisante, malgré des disparités spatiales et quelques zones présentant encore des déficits.

Un risque de déficit en septembre

Pour le mois de septembre, l’Agence prévoit une situation pluviométrique normale à déficitaire est prévue, avec un risque de déficit plus marqué sur les localités Nord et Centre du pays.

Concernant octobre, une situation normale à excédentaire est attendue sur une bonne partie du territoire, avec un signal humide relativement marqué vers l’Est et le Sud-Est.

Pluies extrêmes et fin de saison tardive

Malgré les tendances mensuelles, l’Anacim annonce des épisodes ponctuels de fortes à très fortes pluies restent possibles, notamment dans certaines zones de l’Ouest/Centre-Ouest et de l’Est/Sud-Est.

Les conditions prévues privilégient une fin de saison des pluies tardive sur une grande partie du territoire, avec une poursuite possible des activités pluvieuses au-delà des dates habituelles de fin de saison.

Face à ces perspectives, l’Anacim recommande de suivre régulièrement les informations de l’ANACIM et de rester vigilants face aux pauses pluviométriques, à la mauvaise répartition des pluies et aux épisodes de fortes pluies.

L’Agence invite également à tenir compte de la possibilité d’une prolongation de la saison des pluies. Un bulletin spécial consacré à la fin de l’hivernage sera publié à la mi-septembre 2026.